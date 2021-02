DJ EUREX/Bund-Future gibt nach - Erzeugerpreise kräftig rauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Schwächer zeigt sich der Bund-Future am Freitag im Handelsverlauf. Während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel gegen 8.10 Uhr fällt der März-Kontrakt um 34 Ticks auf 174,32 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,7 Prozent und das Tagestief bei 174,3 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 31.583 Kontrakte.

Die deutschen Erzeugerpreise sind im Januar so stark gestiegen wie seit über zwölf Jahren nicht mehr. Im Monatsvergleich ergab sich ein Plus von 0,9 Prozent, gerechnet worden war mit einem Plus von 0,1 Prozent, also fast mit stabilen Erzeugerpreisen.

"Der Rentenmarkt bleibt angesichts der Reflationsdiskussion angeschlagen", heißt es bei der Helaba. "Daran wird sich so schnell wohl nichts ändern", so das Haus. Zudem bleibe das technische Bild des Bund-Futures trübe, zumal die überverkaufte Marktlage nach der kurzzeitigen Erholung weitgehend abgebaut werden konnte. Unterstützungen seien bei 174,38 und 173,66 zu finden.

February 19, 2021 02:21 ET (07:21 GMT)

