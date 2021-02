Die Leifheit AG (ISIN: DE0006464506) einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, veröffentlicht heute die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020. Auf vorläufiger Basis hat der Leifheit-Konzern 2020 einen Umsatz von 271,6 Mio. EUR erwirtschaftet, was einem deutlichen Anstieg von 16,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) erwartet der Konzern am oberen Ende der zuletzt nach oben angepassten EBIT-Guidance von 17 bis 19 Mio. EUR. Das EBIT hatte im Jahr 2019 noch bei 9,9 Mio. EUR gelegen. Geschäftsjahr ...

