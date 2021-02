FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem bisher recht schwachen Wochenverlauf hat der Dax am Freitag zunächst etwas zugelegt. Kurz nach dem Xetra-Start rückte der Leitindex um 0,18 Prozent auf 13 911,65 Punkte vor.

Damit steht er aber deutlich unter seinem in der vergangenen Woche erreichten Rekord bei 14 169 Punkten. In der laufenden Woche ging es bislang um rund ein Prozent abwärts. Es fehle der Schwung, um über die 14 000er-Marke zurückzukehren, konstatierten die Experten der Helaba. Hauptthema bleibt der Renditeanstieg an den Anleihenmärkten.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Freitag 0,30 Prozent auf 32 324,89 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent hoch. Im Blick stehen am Vormittag Stimmungsdaten aus der Industrie und dem Service-Sektor der Eurozone./ajx/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145