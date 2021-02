Der Euro hat sich am Freitag in der Früh mit Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die europäische Leitwährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,2119 Dollar, nachdem sie am Vorabend noch bei 1,2086 Dollar gelegen war. Positive Konjunkturdaten aus der Eurozone dürften diesen Anstieg in der Früh gestützt haben.So sind die deutschen Erzeugerpreise im Jänner zum Vorjahresmonat um 0,9 Prozent geklettert. ...

