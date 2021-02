Wie super wird der Zyklus bei Rohstoffen?

Nach schneller Corona-Genesung hat China den Startschuss für eine Rohstoff-Rallye gegeben. Die globale Durchimpfung und die sich insofern etablierende Erholung der Weltwirtschaft haben die Dynamik noch verstärkt. Ohnehin helfen Amerika und Europa der Konjunktur mit Hilfe von Geld- und Fiskalpolitik weiter auf die Sprünge. Steht nach einem Jahrzehnt gedämpfter Preise nun ein neuer Rohstoff-Bullenmarkt bevor?

Die Strong Dollar-Policy der Vergangenheit ist Vergangenheit

Zunächst erhalten Rohstoffe seit März 2020 Rückenwind von der Währungsseite. Da sie in US-Dollar notieren, bewegen sie sich entgegengesetzt zum Greenback. Eine markante Dollar-Befestigung ist auch nicht zu erwarten. Denn zur Konjunkturstützung setzt Amerika weiter auf Export.

Daneben begünstigt die weltweit üppige und billige Liquiditätsversorgung über zinsseitigen Anlagenotstand auch jede -form und damit auch Rohstoffe.

Zwar kommt es aufgrund des Wirtschaftsaufschwungs zu Preissteigerungen, die Fed, EZB & Co. gemäß ihrer neuen Ausrichtung - nach langer Zeit unter- auch überdurchschnittliche Inflation zulassen - billigend in Kauf nehmen.

Daher droht der Rohstoff-Hausse keine geldpolitische Austrocknung. Im Gegenteil, da sich Investoren mit Rohstoffen gegen Inflationstendenzen wappnen, stützen sie deren Preise zusätzlich.

Sind das gemeinsam mit der Konjunkturerholung, die zwar verspätet, dann aber gewaltig kommt, die Zutaten für einen neuen Superzyklus bei Rohstoffen?

Jenseits der 70 US-Dollar wird für Öl die Luft dünn

Zwar sorgt die Erholung der Weltkonjunktur bei wieder zunehmender Reisetätigkeit für eine fundamentale Unterfütterung bei Rohöl.

Doch nach den Produktionskürzungen der Ölförderländer, die erheblich zur Preiserholung beigetragen haben, ist ab April mit einer Wiedererhöhung der Förderung zu rechnen. Vor allem in Saudi-Arabien, das den Löwenanteil der Produktionskürzungen trägt, können steigende Preise die sinkenden Mengen nicht kompensieren. Die üppigen staatlichen Transferleistungen zur sozialpolitischen Beruhigung der Bevölkerung will man nicht gefährden.

Gleichzeitig nutzt die US-Fracking-Industrie die aktuellen Preisanstiege zur margenerhöhenden Ausweitung ihrer Produktion gnadenlos aus. Die Zahl der aktiven Ölbohrungen ist bereits auf ein 9-Monats-Hoch gestiegen.

So ist nicht zu erwarten, dass der Ölpreis an seine historischen Hochs anknüpft. Sicher profitieren Öl-Konzerne von der Preisbefestigung, zumal sie mittlerweile deutlich kosteneffizienter aufgestellt sind. Außerdem sind die Öl-Riesen bestrebt, ihre Öl-schwarze Weste mit Investitionen in erneuerbare Energien zu weißen. Auf das ESG-Anlagekapital will man ungern verzichten.

