Die Aktie von Varta (VAR1.DE) steht in dieser Woche massiv unter Druck und verliert am Freitag weitere 6% an Wert. Das tiefere Hoch, welches in dieser Woche unter dem Allzeithoch ausgebildet wurde, der Durchbruch der Unterstützungszone bei 132 Euro und das Eintauchen in den Bereich, der durch den EMA50 und EMA100 definiert wird, stellen den Aufwärtstrend in Frage. Der Spielraum für Rückgänge wird immer kleiner, sodass das Bullenlager bald reagieren muss. Der EMA100 und die Trendlinie bei 115 Euro ...

