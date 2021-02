pressrelations.de/Nel - Warum man die Korrektur -2

DJ pressrelations.de/Nel - Warum man die Korrektur zum Nachkauf nutzen sollte

Nel - Warum man die Korrektur zum Nachkauf nutzen sollte Das norwegische Technologieunternehmen Nel entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen im Bereich der Wasserstofftechnologie. Die Produkte sollen mit erneuerbaren Energiequellen gespeist werden und einen optimalen Einsatz dieser gewährleisten. Der Vorteil von Wasserstoff gegenüber reiner Elektromobilität ist die einfachere und kostengünstigere Speicherung von Energie, da keine teuren und schweren Batterien benötigt werden. Bei Anwendungen im Bereich von LKWs, Bussen, Schiffen oder in der Industrie ist dies ein enormer Vorteil. Experten gehen jedoch auch davon aus, dass sich die Technologie auch im PKW Markt durchsetzen wird. Nachdem zuletzt der Konkurrent Plug Power die Prognose um 40% angehoben hatte, konnte auch Nel ordentliche Quartalszahlen vorlegen. Der Umsatz stieg um 30% auf 22,4 Millionen Euro und konnte die Analystenerwartung von 17,1 Millionen deutlich übertreffen. Der Auftragsbestand konnte zudem verdoppelt werden. Dass sich der EBITDA Verlust verdoppelt hat, ist bei einem Wachstumsunternehmen wie Nel derzeit noch vernachlässigbar, da sehr schnelles Wachstum immer mit erheblichen Investitionen verbunden ist. Vor diesem Hintergrund sollte die aktuelle Kursschwäche zu Zukäufen genutzt werden. Ein weiteres, spannendes Unternehmen welches in einem globalen Wachstumsmarkt mit Lifestyletrends tätig ist, ist CBD Global. CBD Global (WKN: A2PUK9) - Die günstigste Cannabisaktie der Welt CBD Global (WKN: A2PUK9) ist ein vertikal integriertes Cannabisunternehmen, welches in der Herstellung und dem Vermarkten von CBD Produkten tätig ist. Unter den zwei bekannten Markennahmen AETHICS und CANNAOIL werden unter anderem CBD Kapseln, Leistungstropfen, Tinkturen, Cremes, Lotions, Hydratisierungsgetränke und weitere Produkte angeboten. Der Vertrieb erfolgt neben den eigenen Internetseiten auch über Drittpartnerwebshops, traditionelle Läden, Flughäfen und ein Netzwerk von Distributoren. CBD Global produziert bereits seit 2015 mit Genehmigung des Ministeriums für Landwirtschaft von Colorado Hanfpflanzen, die als Grundlage für die Weiterverarbeitung zu den Produkten dienen. Aufgrund des Einsatzes von modernster Produktionstechnologie zeigen genetische Tests, dass die Pflanzen eine sehr schnelle Wachstums- und Blütephase haben und mit einem CBD Anteil von 13-16% extrem potent sind. Die Produktpalette wird konstant erweitert. Unter dem Label AETHICS, welches auf Sportler, Fitness und Wellness ausgerichtet ist, wird seit kurzem ein CBD-haltiges Lifestyle-Wasser Produkt angeboten. Wie sie wissen, wächst der Markt für Wasser extrem stark und Kunden sind bereit für bekannte Marken wie zum Beispiel Fiji oder Voss einen erheblichen Aufpreis zu bezahlen. Für das Label CANNAOIL sind viele Produkte für Tiere in der Pipeline. Neben den eigenen Marken bietet CBD Global White Label Lösungen für Kunden an. Das Vertriebsnetz wird kontinuierlich ausgebaut. In manchen Wochen kommen bis zu 50 neue Verkaufsstellen hinzu. Die Produkte werden bereits in den meisten der großen US-Flughäfen angeboten. Auch in den großen, amerikanischen Supermarktketten Kroger und Safeway sind CBD Global Produkte im Angebot. Neben dem reinen Onlinemarketing über Social Media setzt CBD Global auf Influencer. Der ehemalige Spieler der nordamerikanischen Footballliga NFL und dreimalige Superbowl Gewinner Ed McCaffrey bewerben die Produkte. Zuletzt wurde eine neue Produktreihe mit dem langjährigen US-Reality TV Star Dog der Kopfgeldjäger gestartet. Der CBD Markt wächst rasant. Alleine in den USA soll sich das Marktvolumen bis zum Jahr 2025 auf über 9.6 Milliarden erneut vervielfachen. Im selben Zeitraum wird dieses global über 23 Milliarden pro Jahr erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 22% entspricht. Aufgrund der hochwertigen Produkte und der schnellen Vertriebs- und cleveren Marketingstrategie sollte CBD Global überproportional von diesem globalen Trend profitieren können. Ein Investment in das Unternehmen sollte sich auszahlen, da aufgrund der aggressiven Expansionsstrategie eine Vielzahl weiterer positiver Meldungen ansteht. Die Themenbereiche Lifestyle und Fitness, in welche CBD Global derzeit vorstößt, befinden sich im Trend der Zeit und bieten erhebliches Potential. Die Influencer, mit denen zusammengearbeitet wird, werden eine enorme Reichweite erzielen und die Verkaufszahlen erheblich ankurbeln. Die Bewertung des noch unbekannten Unternehmens CBD Global (WKN: A2PUK9) ist absurd niedrig und bietet erhebliches Potential. Das derzeit noch unentdeckte Unternehmen CBD Global (WKN: A2PUK9) ist noch sehr niedrig bewertet und sollte die bisherigen Jahreshöchststände weiter deutlich ausbauen können. Unser mittelfristiges Kursziel für das Wachstumsunternehmen beträgt 1,50 Euro. Webseiten des Unternehmens: http://www.cbdglobalsciences.com, https://www.aethics.com/, https://www.cannaoilshop.com/ Primevestor informiert sie immer über aktuelle Ereignisse am Kapitalmarkt und berichtet zeitnah über Aktien mit großen Kursausschlägen. Verpassen sie in Zukunft keine Gewinneraktie mehr indem sie sich noch heute kostenlos auf unserem Emailverteiler eintragen: www.gewinneraktie.com Primevestor Ltd. Mile 3 Prince George Highway Belize Stadt Belize Kontakt Michael Miller mm@gewinneraktie.com Telefon: +44 191 308 4842 Interessenskonflikte Hinweis gemäß § 34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich): Wir weisen hiermit darauf hin, dass Redakteure, Mitarbeiter sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Primevestor Ltd. (Gewinneraktie.com) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten. Es besteht die Absicht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Primevestor Ltd. (Gewinneraktie.com) und seine Mitarbeiter werden zudem für die elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Die Primevestor Ltd. (Gewinneraktie.com) und/oder mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Die Publikationen von Primevestor Ltd. (Gewinneraktie.com) sollten somit nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen. Die in den jeweiligen Publikationen von Primevestor Ltd. (Gewinneraktie.com) angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung. Risikohinweise Der Herausgeber stellt seinen Abonnenten auf der Internetpräsenz und über Mailversand Informationen zur Verfügung. Ein Anspruch auf bestimmte Inhalte oder einen bestimmten Umfang der übermittelten Informationen besteht wie eine Aktualisierungspflicht für den Herausgeber keinesfalls. Jedes Aktieninvestment ist mit hohen Risiken verbunden. Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist darüber hinaus höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar. Eine Entscheidung zur Investition hinsichtlich einer bestimmten Aktie darf nicht auf der Grundlage der Informationen dieses Marketingnewsletters erfolgen. Alle Leistungen des Informationsdienstes der Primevestor Ltd. (Gewinneraktie.com) dienen ausschließlich Informationszwecken. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass durch unseren Informationsdienst und den damit verbundenen Leistungen keinerlei verbindliche Beratungsleistungen erbracht oder ersetzt werden können. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, beispielsweise für Verluste, die durch die Verwendung aus den in diesem Dokument enthaltenen Informationen folgen oder bzw. und folgen könnten. Alle hier bereit gestellten Informationen zu Aktien, insbesondere sämtliche Publikationen von Primevestor Ltd. (Gewinneraktie.com) stellen weder ein Verkaufsangebot dar, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der besprochenen Wertpapiere. Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen, oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Börsenprospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit solchen Angeboten herausgegeben werden.

Aufgrund des spekulativen Charakters der dargestellten Unternehmen ist es durchaus möglich, dass bei Investitionen Kapitalminderungen, bis hin zum Totalverlust, eintreten können. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich irgendeines Wertpapiers darf nicht auf der Grundlage der Publikation von Gewinneraktie.com bzw. jeder anderen Publikation von Primevestor Ltd. erfolgen. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, beispielsweise für Verluste, die durch die Verwendung aus den in diesem Dokument enthaltenen Informationen folgen oder bzw. folgen könnten. Für Vermögensschäden übernehmen wir daher keinerlei Haftung. Zurückliegende Wert- oder Kursentwicklungen der besprochenen oder bereits besprochener Wertpapiere geben keine Anhaltspunkte auf die zukünftige Entwicklung. Der Herausgeber übernimmt keine Garantie, dass die genannten Kursziele erreicht werden. Alle auf diesen Seiten, in der Börsen-Mail und in E-Mail-Updates veröffentlichten Informationen sind sorgfältig recherchiert. Dies betrifft ebenso Informationen, die uns von Dritten zugetragen wurden. Dabei verlassen wir uns ausschließlich auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. Trotz aller Sorgfalt ist es leider nicht möglich für die Richtigkeit der veröffentlichten Daten und Informationen auf diesen Seiten zu garantieren. Somit schließen wir jegliche Haftungsansprüche grundsätzlich aus. Alle Texte, Nachrichten und Daten auf diesen Seiten dienen lediglich zur Information der Besucher und geben lediglich die Meinung des Herausgebers am Tage des Erscheinens wieder. Herausgeber und Mitarbeiter von Primevestor Ltd. (Gewinneraktie.com) sind keine professionellen Investitionsberater. Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden, noch in deren Territorium gebracht oder verteilt werden. Diese Mitteilung wurde übermittelt von pressrelations.de. Für den Inhalt ist ausschließlich der genannte Herausgeber der Mitteilung verantwortlich.

