Frauen investieren seltener als Männer, auch weil die Beratungsbranche auf Männer ausgelegt ist. Das verändert sich. Große Vermögensverwalter wie BlackRock haben das Potenzial entdeckt und arbeiten an Konzepten für Frauen. Das kleine Beratungsunternehmen Finmarie in Berlin zeigt, wie es aussehen könnte. Unter dem Motto "Investment Made for Women" werden dort Frauen von Frauen beraten.