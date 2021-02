TUI (WKN: TUAG00)-Aktien sind trotz aller Sorgen im letzten Halbjahr schon mehr als 100 % gestiegen (16.02.2021). Bahnt sich hier also nach der Coronavirus-Pandemie eine große Kurswende an oder eher nicht? Diese Punkte sprechen für die TUI-Aktie TUI-Aktien sind im letzten Jahr von über 7 im Tief auf nur noch 1,76 Euro gefallen. Der annähernde Totalausfall des Reisegeschäfts in 2020 wurde somit eingepreist. Klammern wir eine Insolvenz aus, kann es also kaum noch schlimmer kommen, sodass wir den Tiefpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...