Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)vom 22.02.2021 bis 26.02.2021(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 22.02.2021(Nr. 076) Industrieproduktion nach Branchen, Jahr 2020(Nr. 077) Außenhandel Deutschlands nach wichtigsten Handelspartnern und Handelsgütern, Jahr 2020(Nr. 078) Nutzung von "smarten" Gesundheitsgeräten, Jahr 2020Dienstag, 23.02.2021(Nr. 079) Ausgaben für außeruniversitäre Forschung, Jahr 2019(Nr. 080) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschließlich 6. Kalenderwoche 2021 (im Laufe des Tages)(Nr. 08) Zahl der Woche: Mitglieder in Sportvereinen nach Altersgruppen, Jahre 2019/2020Mittwoch, 24.02.2027(Nr. 081) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 4. Quartal 2020(Nr. 082) Einnahmen und Ausgaben des Staates (Maastricht-Defizitquote), Jahr 2020(Nr. 083) Erwerbstätige und Verdienste im Bereich Bildende Kunst (Spartenbericht Bildende Kunst), Jahr 2019Donnerstag, 25.02.2021(Nr. 084) Verkehrsunfälle, Dezember 2020 einschl. vorläufiger Ergebnisse für das Jahr 2020(Nr. N 015) Bau von Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern, Jahre 2000 bis 2020(Nr. 085) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Dezember 2020(Nr. 086) Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (Frühindikator), Januar 2021(Nr. 087) Monatliche Steuereinnahmen in der Corona-Krise: Entwicklung von Herbst 2020 bis Januar 2021Freitag, 26.02.2021(Nr. 088) Außenhandelspreise, Januar 2021(Nr. 089) Studienberechtigte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (Schnellmeldung), Jahr 2020(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html