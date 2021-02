DJ RKI: Stehen möglicherweise bei Corona-Infektionen an Wendepunkt

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Wegen der Ausbreitung der riskanteren Corona-Mutation steht Deutschland "möglicherweise erneut an einem Wendepunkt", warnte der Präsident des Robert Koch-Institut (RKI), Lothar Wieland, am Freitag. Denn die bundesweiten Corona-Fallzahlen schienen inzwischen auf einem Niveau zu stagnieren, das immer noch zu hoch sei. Auch ging die Inzidenzzahl zuletzt nicht mehr so stark zurück.

"Das Virus hat einen Boost erhalten, ja, und es macht große Sprünge. Da dürfen wir nicht rückwärtsgehen. Jede unbedachte Lockerung beschleunigt das Virus und wirft uns zurück", mahnte Wieler. Ansonsten stünde Deutschland in ein paar Wochen wieder genau an dem Punkt, wo man an Weihnachten gestanden hätte.

"Weil sich die ansteckenderen Virusvarianten in Deutschland ausbreiten, erwarte ich in den kommenden Wochen mehr Ausbrüche auch unter jüngeren Menschen", so Wieler.

Er betonte, dass das wichtigste und mächtigste Mittel sei, wenn sich alle an die Corona-Schutzmaßnahmen halten. Dies gelte auch bei der Öffnung der Schulen für jüngere Schüler.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mahnte, dass Deutschland beim Öffnen "sehr behutsam und umsichtig" vorgehen müsse. Der aktuelle Lockdown soll zunächst bis zum 7. März andauern. Die meisten Bundesländer wollen kommende Woche mit ersten Lockerungen in Grundschulen und Kitas beginnen.

Nach Angabe von Spahn liegt der Anteil der britischen Coronavirus-Variante in Deutschland bei rund einem Fünftel nach 6 Prozent zwei Wochen zuvor.

Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut zuletzt 9.113 Neuinfektionen, 747 weniger als noch vor einer Woche. An oder mit dem Coronavirus sind 508 Menschen gestorben. Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich 56,8 Menschen bei 100.000 Einwohnern mit dem Coronavirus infiziert.

Spahn will den Einsatz von Corona-Schnelltests am dem 1. März ausdehnen. Alle Bürger sollen dann kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests getestet werden können. Anschließend sollen auch Selbsttests zur Verfügung stellen. Damit soll es leichter werden, das öffentliche Leben wieder hochzufahren.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2021 04:15 ET (09:15 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.