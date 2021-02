Der Batteriehersteller (WKN: A0TGJ5 ISIN: DE000A0TGJ55) kommt in den letzten Handelstagen doch ganz gehörig unter die Räder! Notierte die Aktie noch am 28.01.21 im Hoch bei 181,30 Euro, sind bis dato rund 30 Prozent Abschläge zu verzeichnen. Auch am heutigen Freitag verliert der Wert deutlich und steht zur Stunde bei 126,60 Euro. Aus Sicht der Charttechnik kann dabei noch keine Entwarnung gegeben werden, Tendenzen einer Bodenbildung oder gar Trendumkehr sind derzeit (noch) nicht erkennbar. Wir werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...