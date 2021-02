In Zusammenarbeit mit Alpla hat Werner & Mertz den Anteil an Recyclat aus dem gelben Sack in seinen PET-Flaschen auf 50 % erhöht. Den Anfang macht dabei die Marke Frosch: Bereits im März 2021 sollen die ersten 200.000 Flaschen mit dem erhöhten PCR-Anteil in den Handel kommen. Bereits im Jahr 2012 hat Werner & Mertz zusammen mit Alpla und weiteren Kooperationspartnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette die Recyclat-Initiative ins Leben gerufen und setzt sich seitdem dafür ein, dass Kunststoff aus Endverbrauchersammlungen (sogenanntes Post Consumer Recyclat, kurz PCR) als Wertstoff nach der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...