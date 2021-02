DJ Hinweis zu "RESEARCH/DZ erhöht DAX-Prognose Ende 2021 auf 15.000 (14.000) Punkte"

Die um 9:36 Uhr gesendete Flashzeile beruht auf einer Mitteilung, die die DZ Bank bereits am 8. Februar erstmals verbreitet hat. Sie wurde an jenem Tag mit folgendem Text abgedeckt:

BLICKPUNKT/DZ erhöht DAX-Ziel 2021 auf 15.000 (14.000) Punkte

Die DAX-Unternehmen hätten 2020 wesentlich geringere Umsatz- und Gewinneinbußen hinnehmen müssen als befürchtet, so die DZ Bank. Neue Rekordgewinne dürften, anders als bislang von ihnen erwartet, bereits 2022 erreicht werden, so die Analysten. Das gegenüber November 2020 verbesserte politische Umfeld unterstütze die Marktstimmung. Die DZ Bank hat ihre Indexprognose für den DAX per Jahresende auf 15.000 (zuvor: 14.000) Punkte erhöht.

Noch laufe die Berichtssaison zum Abschlussquartal 2020, aber die Umsätze der Unternehmen dürften im vergangenen Jahr nur um vier Prozent gesunken, die Gewinne um 14 Prozent geringer ausgefallen sein. In früheren Rezessionen seien die Gewinne im Durchschnitt um ein Drittel gesunken, also deutlich stärker als im vergangenen Jahr. Die im Vergleich mit der Vergangenheit umfangreicheren Konjunkturprogramme hätten Wirkung gezeigt.

Aktienanalysten erwarteten, dass die Gewinne im deutschen Leitindex in diesem Jahr um 30 Prozent zulegten und bereits 2022 wieder Rekordgewinne verbuchen würden. Für Deutschland rechnet die DZ Bank allerdings vor Ostern kaum mit durchgreifenden Lockerungen. Man erwarte aber einen "Post-Corona-Boom". Die Weltwirtschaft dürfte in diesem Jahr um 5,3 Prozent und im nächsten Jahr um 4,3 Prozent wachsen. China bleibe eine wichtige Stütze für die Weltwirtschaft, auch wenn diesmal eine langsamere Erholung der Autoverkäufe im Reich der Mitte erwartet werde als in früheren Zyklen. Die DAX-Unternehmen seien exportstärker aufgestellt als das "durchschnittliche" deutsche Unternehmen. Die Aktienkurse dürften schneller profitieren als bisher erwartet.

Verbessert hätten sich aber auch die Aussichten für das politische Umfeld. Brexit und Donald Trump seien als "Volatilitätsquellen" für die Märkte weggefallen. Die Politik im Jahr 2022 werde berechenbarer als in den vergangenen vier Jahren.

Den Euro Stoxx-50-erwartet die DZ Bank zum Jahresende 2021 bei 3.800 (zuvor: 3.600) Punkten. Auf dem Weg hin zu neuen Aktienmarkthochs sollten, vor allem wegen des noch unsicheren Ausblicks auf die Weiterentwicklung der Pandemiebekämpfung, die Kurse aber immer wieder zurücksetzen, bevor es danach weiter bergauf gehe. Gleichwohl sprechen die Analysten erst vom Beginn eines neuen "Bullenmarktes". Dieser werde angetrieben durch eine fortgesetzte wirtschaftliche Erholung, attraktive Aktienbewertungen im Vergleich zu Anleihen und eine über ein Jahrzehnt andauernde Unterinvestition in Aktien im Vergleich zu Anleihen.

