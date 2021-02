NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Allianz-Aktie nach Zahlen und einem Ausblick auf 2021 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der operative Gewinn im vierten Quartal habe deutlich über der Konsensschätzung gelegen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer ersten Reaktion am Freitag. Die vorgeschlagene Dividende liege zugleich in erwarteter Höhe, doch der Ergebnisausblick des Versicherers erscheine zwar widerstandsfähig, aber etwas schwach im Vergleich zur durchschnittlichen Analystenprognose./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 02:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 02:14 / ET

