Potsdam (ots) - Geschäftserfolg hat viele Namen, einer davon: World of Pizza. Das Unternehmen verbucht exzellente Umsätze für 2020 und setzt gemeinsam mit Franchisepartnern auf weiteres Wachstum.Für Geschäftserfolg gibt es eine Formel: Erstklassige Produkte multipliziert mit 1A-Service über bestens geschulte Franchisepartner und hoch motivierte Mitarbeiter - alles zusammen sorgt für zufriedene Gäste, die gerne wiederkommen. In eine Lieferbar von World of Pizza (WOP) (https://www.world-of-pizza.de/). Das Unternehmen der Systemgastronomie wächst stetig. Ende 2020 eröffnete eine Lieferbar in Potsdam-West als deutschlandweit 24. Store von World of Pizza.Überhaupt - das zurückliegende Jahr hatte es in sich: Der Umsatz von WOP kletterte 2020 überdurchschnittlich auf 12,5 Millionen Euro. Dabei betrug die Steigerung auf bestehender Fläche 30 Prozent. 2021 sind zehn neue WOP-Stores geplant, beginnend mit der Eröffnung einer Lieferbar in Halle (Saale).Der Schlüssel für den Erfolg von WOP ist ein erfolgreiches Franchisesystem. Das bedeutet: Neuunternehmer dürfen ein etabliertes Geschäftskonzept gegen eine Gebühr nutzen. WOP bietet vielfältige Konzepte für eine eigene Lieferbar an. Eine Lieferbar mit Theke und kleinem Essbereich ist zum Beispiel genauso möglich, wie eine mit Restaurantbereich. Das Beste: Wer eine WOP-Lieferbar eröffnen will, wird umfassend geschult - und kann voll und ganz auf seine Franchisepartner-Kollegen bauen. "Alle bei WOP sind Teil einer großen Gemeinschaft", sagt Torsten Kaldun, Unternehmensgründer und -Geschäftsführer von World of Pizza. "Die WOP-Familienmitglieder sichern Vertrauen und Rückhalt in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten."Ende 2020 gab es ein digitales Jahresabschlusstreffen der WOP-Familie. Im Fokus stand ein Erfahrungsaustausch. Eine externe Zufriedenheitsanalyse bestätigt die Richtung und den Erfolg des Franchisesystems: Die Befragung wurde mit sehr gut abgeschnitten.Klar, dass in einem solch positiven Umfeld Arbeitsergebnisse wie auch Qualität stimmen und der Funke der Zufriedenheit auf die Gäste überspringt. Die von Kunden am stärksten nachgefragten Artikel waren übrigens neben der klassischen Pizza Salami auch Fingerfood-Produkte und Burger.World of Pizza (WOP) ist ein deutschlandweit tätiges Unternehmen der Systemgastronomie, das seit 1998 am Markt tätig ist. Die Geschäftsidee zu dem einmaligen Franchisekonzept entstand durch Torsten Kaldun. Mit aktuell 24 Standorten in acht Bundesländern hat sich WOP als erfolgreiches Franchisesystem etabliert.Pressekontakt:WORLD OF PIZZA GmbHGF Herrn Torsten KaldunFriedrich-Ebert-Straße 5714469 PotsdamTel: 0331 200 769 65Email: Info@world-of-pizza.deOriginal-Content von: WORLD OF PIZZA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150661/4842819