DJ Metro rechnet mit Wachstumsbeschleunigung ab Ende März

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Metro rechnet ab Ende des zweiten Geschäftsquartals, also ab Ende März, mit "anziehender Wachstumsdynamik" im Geschäft. Das sagte Co-CEO und CFO Christian Baier den Aktionären auf der virtuellen Hauptversammlung. Der Lebensmittelgroßhändler bekräftigte die Ziele für das Gesamtjahr, das am 30. September endet. Der Konzern erwartet "überdurchschnittliches Wachstum" im dann folgenden Geschäftsjahr, so Baier. "Das erste nicht mehr durch die Pandemie beeinträchtigte Geschäftsjahr wird nach unserer Einschätzung das Geschäftsjahr 2021/22 sein", sagte Baier.

Der Konzern, dessen Kunden aus Gastronomie, Hotellerie und Catering derzeit stark von weltweiten Lockdown-Maßnahmen betroffen sind, stelle die Weichen für einen schnellen Neustart nach Ende des Lockdowns.

Investitionen und Ressourcen sollen in den Ausbau des Belieferungsgeschäfts und die Digitalisierung gehen sowie einen stärkeren Fokus auf Convenience- und regionale Produkte im Sortiment haben. Dadurch würden auch Engpässe in den Lieferketten vermieden, so Baier.

Zudem hat sich der Konzern Nachhaltigkeitsziele gesetzt, die ihn dabei unterstützen sollen, die CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2011 zu halbieren. Die Initiativen beinhalten umweltfreundliche Ladeneinrichtungen und Energieeinsparungen. Zudem will der Konzern Lebensmittelverluste reduzieren, Bio-Produkte im Sortiment ausbauen sowie die Forschung für alternative Proteinquellen auf pflanzlicher Basis unterstützen.

