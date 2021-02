Die State Administration of Foreign Exchange (SAFE), Chinas Devisenaufsichtsbehörde, sagte am Freitag in einer Erklärung, sie werde die Öffnung des inländischen Marktes für Finanzderivate im Jahr 2021 stetig vorantreiben. Weitere Punkte "Die Gesamt-QDII-Quote wird im Jahr 2021 angemessen erhöht." "Die Auswirkungen der unkonventionellen Stimulierungsmaßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...