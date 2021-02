Nach den all about automation Messen, die im September 2020 in Essen und Chemnitz mit Corona-Schutzkonzepten stattfinden konnten, sind inzwischen erneut vier pandemiebedingt messefreie Monate vergangen und ein Ende ist nicht abzusehen. Wichtige Messen der Automatisierungsbrache wie die SPS fanden in den letzten Monaten rein digital statt und die Zahl der Webinare, Online-Firmenmessen und ähnlicher Angebote schnellte weiter in die Höhe. Die Erfahrung mit den virtuellen Formaten sind gestiegen. Der Veranstalter der all about automation Messen untitled exhibitions wollte nun wissen, ob Präsenzmessen ...

