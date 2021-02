DGAP-News: HPS Home Power Solutions GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

HPS Home Power Solutions erhält für Solar-Wasserstoff-Kraftwerk picea den Handelsblatt Energy Award 2021 picea ist die weltweit erste CO 2 -freie sowie netzunabhängige wasserstoffbasierte Stromversorgung im Eigenheim

-freie sowie netzunabhängige wasserstoffbasierte Stromversorgung im Eigenheim Ein picea-System spart ca. 3 Tonnen CO 2 pro Jahr und bindet so die CO 2 -Menge von 130 Fichten Berlin, 19.02.2021: Das Berliner Unternehmen HPS Home Power Solutions, Anbieter des weltweit ersten Solar-Wasserstoffkraftwerks fürs Eigenheim zur komplett unabhängigen und CO 2 -freien Stromnutzung, erhält für ihren Wasserstoff-Stromspeicher picea den Handelsblatt Energy Award des Jahres 2021 in der Kategorie Smart City. Die Auszeichnung wurde von einer hochkarätig besetzten Jury vergeben. Auf der Basis von Solarenergie und Wasserstofftechnologie ermöglicht picea eine ganzjährig CO 2 -freie sowie unabhängige Stromversorgung. Im Segment Ein- und Zweifamilienhäuser bietet HPS das erste marktreife wasserstoffbasierte Speichersystem weltweit an. Das picea-System erreicht einen Gesamtnutzungsgrad von rund 90%. Im Vergleich zu verfügbaren Hausbatterien bietet die HPS-Lösung zudem eine mehr als 100-fache Speicherkapazität. Zeyad Abul-Ella, Mitgründer und Geschäftsführer von HPS Home Power Solutions, kommentiert: "Wir freuen uns außerordentlich über diese Auszeichnung, die die Entwicklung unseres picea-Systems zu einer marktreifen Lösung honoriert. HPS erschließt damit erstmals das Potential innovativer Wasserstofftechnologie für breite Kundengruppen im Eigenheim. Diese Entwicklung wird in der smarten Stadt der Zukunft unverzichtbar sein. Die Verleihung des Awards ist eine Anerkennung für die beträchtliche CO 2 -Vermeidung durch picea und eine Auszeichnung für eine innovative und weltweit wettbewerbsfähige Klimaschutz-Technologie aus Deutschland." "Ohne nachhaltige Energieerzeugung und -speicherung sowie smarte Netze sind Klimaschutzziele kaum erreichbar. Der Energy Award will die dafür nötigen Technologien fördern. Der Preisträger bietet für private Wohnimmobilien eine marktreife Lösung an. So können auch viele Privathaushalte einen Beitrag zum Klimaschutz leisten", ergänzt Dr. Olaf Heil, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Karlsruhe, Vorstand der Energy Academy und Mitglied der Jury, die einmal jährlich den Energy Award vergibt. Die Handelsblatt Energy Awards zeichnen seit 2015 herausragende Projekte der Energiewirtschaft aus, die die Nutzung erneuerbarer Energien inklusive Speicherung und Verteilung vorantreiben. Sie werden jährlich in den Kategorien Industrie, Mobilität, Smart City und Start-up vergeben. In der Kategorie Smart City, in der HPS mit picea siegreich war, werden skalierbare Geschäftsmodelle mit hohem Innovationsgrad und Entwicklungspotenzial honoriert, deren Mehrwert in Digitalisierung, Vernetzung, Energie-Effizienz und Verringerung von CO 2 -Ausstoß liegt. Über picea picea ist der weltweit erste Stromspeicher auf Wasserstoff-Basis für Ein- und Zweifamilienhäuser. Die an sonnenreichen Tagen erzielten Überschüsse einer Photovoltaik-Anlage werden als grüner Wasserstoff gespeichert und in der dunklen Jahreszeit in Form von Strom und Wärme wieder zur Verfügung gestellt. So erreicht picea ganzjährig eine CO 2 -freie Strom-Vollversorgung und verringert zudem die Heizkosten. Pro Jahr vermeidet ein picea-System ca. 3 Tonnen CO 2 und bindet so die CO 2 -Menge von 130 Fichten. Über HPS Home Power Solutions HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Zweifamilienhäuser. Das Berliner Unternehmen wurde 2014 von Zeyad Abul-Ella und Dr. Henrik Colell gegründet und steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Stromversorgung. Das weltweit erste HPS-System picea ist Stromspeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.homepowersolutions.de Über Handelsblatt Energy Awards und Energy Academy Für die Handelsblatt Energy Awards können Konzepte, Produkte, Best Practises und integrierte Gesamtlösungen eingereicht werden, die nachhaltig zum Erfolg der Energiewende beitragen. Voraussetzung ist, dass eingereichte Projekte bereits in der Praxis mindestens getestet werden. Eine hochkarätig besetzte Jury aus Energieexperten benennt in jeder Kategorie fünf Finalisten. Die jeweiligen Sieger werden von allen rund 100 Mitgliedern der Energy Academy ermittelt. Die Energy Academy besteht aus Ingenieuren, Wissenschaftlern, Geschäftsführern, Vorständen von Energieunternehmen, Professoren, Umweltforschern, Managern und Politikern.



Anfragen an die HPS Home Power Solutions GmbH: Melanie Glitz (Marketing Managerin)

Tel.: +49 30 235914 701

Email: melanie.glitz@homepowersolutions.de Kontakt Medienanfragen: MC Services AG

Julia Hofmann

Tel.: +49 89 210 288 0

Email: homepowersolutions@mc-services.eu

