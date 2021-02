Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag mit klaren Aufschlägen gezeigt. Der Leitindex ATX hatte nach einem tieferen Startgeschäft rasch ins Plus gedreht und konnte die Kursgewinne dann am Vormittag kontinuierlich ausbauen. Bis 12.00 Uhr legte der ATX um 0,96 Prozent auf 3.006,21 Einheiten zu. Der breiter gefasste ATX Prime gewann ebenfalls 0,92 Prozent auf 1.525,93 Einheiten.Überwiegend positiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...