DJ MARKT USA/Anleiherenditen bleiben im Fokus

Die Wall Street dürfte am Freitag mit moderaten Aufschlägen in den Handel starten. Darauf deuten die bis zu 0,3 Prozent höheren Termin-Kontrakte der Indizes hin.

In den vergangenen Tagen hatten Sorgen über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, die hohe Bewertung von Technologieaktien und steigende Anleihe-Renditen die Stimmung etwas belastet. Die Blicke der Anleger dürften sich daher weiter auf die Anleihemärkte richten. Aktuell liegt die Rendite 10-jähriger US-Papiere bei 1,30 Prozent nach 1,29 Prozent am Vorabend. Mit höheren Renditen gewinnen Anleihen an Attraktivität als Alternative zu den risikoreicheren Aktien.

"Ein Haupttreiber für die Aktienmärkte in den vergangenen Monaten war ein Mangel an Wettbewerb", bemerkt Kiran Ganesh dazu, Strategin bei UBS Global Wealth Management.

Für Bewegung könnten kurz nach Handelsbeginn US-Konjunkturdaten sorgen. Vor allem die Markit-Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe für Februar haben hierfür Potenzial. In Europa sorgten teils sehr gut ausgefallene Einkaufsmanagerdaten bereits für einen leichten Impuls nach oben. Zudem werden Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser für Januar veröffentlicht.

February 19, 2021 06:27 ET (11:27 GMT)

