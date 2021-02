DJ PTA-Adhoc: ACTAQUA GmbH: KORREKTURMITTEILUNG zur Ad hoc-Meldung vom 22. Dezember 2020, 8:00 Uhr - BESTELLUNG EINES NEUEN GESCHÄFTSFÜHRERS - Berichtigung einer Veröffentlichung von Insiderinformationen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Schriesheim 19.02.2021 (pta019/19.02.2021/12:45) - Entgegen der Ad hoc-Mitteilung vom 22. Dezember 2020, 8:00 Uhr, wurde Herr Steffen Römer, Leiter Vertrieb und verantwortlich für Key Account Management, Flächenvertrieb und Personal, durch die Gesellschafterversammlung der ACTAQUA GmbH nicht wie zunächst veröffentlich mit Wirkung ab dem 01.01.2021, sondern mit Wirkung ab dem 18. Februar 2021 zum Geschäftsführer der ACTAQUA GmbH bestellt.

