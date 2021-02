Lethargie hält weiterhin an. Alle warten auf den Ausbruch. Der deutsche Leitindex macht nach wie vor das, was er die letzten Tage am besten kann, nämlich nicht fiel. Damit ist aber zum DAX noch nicht alles gesagt, denn der Aufwärtstrend von Ende Januar 2021 kommt nun endlich ins Spiel und der sollte nun wirklich was bewirken. Oder schleicht sich der DAX hier seitlich raus? "Für das nächste Aufwärtsziel 14.6xx Punkte muss endlich ein nachhaltiger Ausbruch aus der Schiebzone erfolgen. Im Bestfall ...

