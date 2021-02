Die US-Agrarbehörde USDA veröffentlichte gestern die Prognosen für die zu erwartenden Anbauflächen für Sojabohnen und Mais die im Frühling bestellt werden. Demnach werden für Mais 92 Millionen Morgen erwartet, was einem Plus von 1,2 Millionen Morgen gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bei den Sojabohnen fällt die Schätzung mit 90 Millionen Morgen noch deutlicher aus, das wäre ein Plus von sieben Millionen Morgen im Vergleich zum Vorjahr.Diese Rekordfläche für beide Agrarprodukte von 182 Millionen ...

