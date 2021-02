NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kosten für wetterbedingte Ausfälle bei Windkraftanlagen des Energiekonzerns im US-Bundesstaat Texas dürften die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2021 um rund zehn Prozent sinken lassen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Einen Teil der Verluste könne sich RWE eventuell von Versicherungen zurückholen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 02:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 02:51 / ET





ISIN: DE0007037129

