Die arktische Kaltfront in Nordamerika hat zu gravierenden Anomalien auf dem Gasmarkt geführt. Ist das alles vorbei? Die arktische Kaltfront in den Vereinigten Staaten und insbesondere in Texas hat zu unzähligen Problemen geführt. Die geringere Gasproduktion, die Übertragungsprobleme und die beschädigte Infrastruktur haben dazu geführt, dass Tausende von Haushalten ohne Strom sind. Es ist erwähnenswert, dass viele Kraftwerke in den Vereinigten Staaten mit Erdgas betrieben werden. Darüber hinaus griffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...