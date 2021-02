Die negative Dynamik des Dollars beschleunigt sich und der USD/JPY kann unter 105,00 fallen, berichtet Valeria Bednarik, Chefanalystin bei FXStreet. Wichtige Zitate "Die bessere Stimmung an den Aktienmärkten geht mit dem wieder aufkeimenden Optimismus in Bezug auf die US-Konjunktur und die Fortschritte in Richtung eines wirtschaftlichen Comebacks ...

