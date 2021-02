DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kluft zwischen Industrie und Service in Deutschland vergrößert

Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar beschleunigt. Dabei hat sich aber die Kluft zwischen Industrie und Servicesektor vergrößert. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich auf 51,3 von 50,8 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung hervorgeht.

Wirtschaft der Eurozone auch im Februar in der Kontraktion

Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone ist im Februar den vierten Monat in Folge geschrumpft. Dabei kaschierte ein kräftiger Aufschwung in der Industrie die beschleunigte Talfahrt im Servicesektor. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 48,1 Zähler von 47,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen stabilen Wert von 47,8 Punkte vorhergesagt.

Maschinenexporte sinken im Corona-Jahr um 12 Prozent

Die weltweite Corona-Krise hat im Maschinen- und Anlagenbau zu hohen Exporteinbußen geführt. Die Ausfuhren sanken im vergangenen Jahr um 12 Prozent auf 160 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt unter Verweis auf vorläufige Zahlen mitteilte. "Die Maschinenexporteure aus Deutschland verzeichneten damit die höchsten Rückgänge im Vorjahresvergleich seit der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Commerzbank: Inflationserwartungen steigen nicht lange

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer erwartet, dass es weder in den USA noch im Euroraum im Verlauf dieses Jahres zu einem nachhaltigen Inflationsanstieg kommen wird. Zwar dürften im Zuge der Konjunkturerholung die Inflationsraten steigen - in den USA auf über 2 Prozent, im Euroraum auf 1-1/2 Prozent -, doch nicht dauerhaft, wie Krämer in einem Kommentar schreibt.

Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im Dezember

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Dezember gestiegen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wies die Leistungsbilanz saisonbereinigt einen positiven Saldo von 37 (November: 25) Milliarden Euro auf. Der Handelsbilanzüberschuss erhöhte sich auf 38 (34) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 200 (196) Milliarden Euro zunahmen, aber die Importe auf 161 (162) Milliarden Euro zurückgingen. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 11 (10) Milliarden Euro positiv.

RKI warnt vor möglichem Wendepunkt bei Corona-Infektionen

Wegen der Ausbreitung einer riskanteren Corona-Mutation steht Deutschland "möglicherweise erneut an einem Wendepunkt", warnte der Präsident des Robert Koch-Institut (RKI), Lothar Wieland. Gleichzeitig mahnte er zur Vorsicht bei den Öffnungsschritten. Denn die bundesweiten Corona-Fallzahlen schienen inzwischen auf einem Niveau zu stagnieren, das immer noch zu hoch sei. Auch ging die Inzidenzzahl zuletzt nicht mehr so stark zurück.

Klimaschützer kritisieren Scholz' Pläne für die EU-Milliarden

Umweltverbände haben die Bundesregierung für ihre Ausgabenpläne beim EU-Aufbaufonds scharf kritisiert. Deutschland verfehle in seinem Entwurf für den nationalen Aufbau- und Resilienzplan die von Brüssel vorgeschriebene Ausgabenquote von 37 Prozent für den Klimaschutz, schreiben der Deutsche Naturschutzring (DNR) und sieben weitere Organisationen in einen Brief an Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Sowohl der Planentwurf als auch der Prozess seien "im höchsten Maße kritisch", heißt es in dem Brief, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Bund startet Milliarden-Förderprogramm für die Autoindustrie

Der Bund macht seine Zusagen an die Autoindustrie im Konjunkturpaket konkret. Der klimafreundliche und digitale Umbau der Branche wird mit insgesamt 1,5 Milliarden Euro gefördert, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Das entsprechenden Programm "Zukunftsinvestitionen in der Fahrzeugindustrie" umfasst vier Förderrichtlinien für die Jahre 2021 bis 2024. Erste Projekte mit 44 Millionen Euro starteten bereits im vergangenen Jahr.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb 55,0 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb PROGNOSE: 51,0

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Jan war 51,6

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Feb 43,6 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Feb PROGNOSE: 47,0

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Jan war 47,3

Frankreich/Einkaufsmanager-Sammelindex Feb 45,2 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanager-Sammelindex Jan war 47,7

GB/Einkaufsmanagerindex Composite Feb 49,8 (1. Veröff.)

GB/Einkaufsmanagerindex Composite Feb PROG: 45,5

GB/Einkaufsmanagerindex Composite Jan war 41,2

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb 54,9 (1. Veröff.)

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb PROG: 53,0

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Jan war 54,1

GB/Einkaufsmanagerindex Service Feb 49,7 (1. Veröff.)

GB/Einkaufsmanagerindex Service Feb PROG: 45,0

GB/Einkaufsmanagerindex Service Jan war 39,5

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2021 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.