Wien (www.fondscheck.de) - Mehr als 50 Prozentpunkte an Alpha konnte der PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund (ISIN IE00BF37GC66/ WKN A2PH76) 2020 gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index generieren, so die Experten von "e-fundresearch.com".Was hinter dieser Leistung stecke, ob es sich bei diesem Erfolg um eine "Eintagsfliege" handele und wie es um das Emerging Markets Interesse von DACH-Investoren aktuell bestellt sei, habe "e-fundresearch.com" im Exklusiv-Interview mit Thiemo Volkholz, Head of German, Austrian and Swiss Accounts bei PGIM Investments diskutiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...