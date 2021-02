Das Framework auf dem der Code des jüngsten Mars-Entsandten der Nasa basiert, ist Open Source und Multiplattform-kompatibel und läuft damit auch auf deinem Raspberry PI. Der Mars hat Besuch: Perservance, wie das Roboterfahrzeug der Nasa heißt, ist am Donnerstag Abend nach einer 472 Millionen Kilometer langen Reise sicher auf dem Roten Planeten gelandet. Die Drohne führte die komplexe Landung auf der Marsoberfläche exakt so aus, wie die Nasa das geplant hatte. Was ihr vielleicht nicht wusstet: Der zugrundeliegende Code basiert auf einem Open Source Framework ...

Den vollständigen Artikel lesen ...