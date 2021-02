Wer am 6. August 2020 in den Newsroom von pro aurum geschaut hat, dürfte heute mit Freude an die Top-Meldung des Tages zurückdenken: "Platin: Eine Jahrhundert-Chance für Investoren?", titelte die Nachrichtenredaktion von pro aurum (https://newsroom.proaurum.de/platin-eine-jahrhundertchance-fuer-investoren/). Damals stand Platin bei rund 1.000 US-Dollar pro Feinunze. Heute sind es 1.260 US-Dollar (Stand 18. Februar 2021). Ein Zuwachs von 30 Prozent in nur sechs Monaten - ein respektables Ergebnis. ...

