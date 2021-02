DJ CONCEPT Aurelia Global (WKN A0Q8A0): Bester offensiver globaler Mischfonds - Platz 1 beim Fondsvergleich von "DAS INVESTMENT"

Bielefeld (pts034/19.02.2021/16:20) - Das renommierte Fachmagazin "DAS INVESTMENT" führt in Zusammenarbeit mit der Analysegesellschaft FWW in seiner Rubrik "CRASHTEST" regelmäßig Vergleiche von Investmentfonds einer Anlagekategorie durch. In der aktuellen Ausgabe 03/2021 werden insgesamt 211 Fonds hinsichtlich Performance und Stressverhalten bewertet. Mit einem deutlichen Vorsprung kann sich der CONCEPT Aurelia Global http://www.aurelia-global.de und sein Fondsmanager Thomas Bartling den Titel "Bester offensiver globaler Mischfonds" sichern.

Mit seiner innovativen Kombination aus wachstumsstarken Aktien und Edelmetallen überzeugt der Fonds der Bielefelder Vermögensverwaltung CONCEPT Vermögensmanagement nicht nur in Sachen Performance über verschiedene Zeiträume hinweg, auch bei weiteren Kennzahlen wie Volatilität und maximaler Drawdown zählt er zu den besten seiner Kategorie, was letztlich zu der Spitzenbewertung führt.

Mit dieser Auszeichnung durch "DAS INVESTMENT" erhält der CONCEPT Aurelia Global eine weitere Bestätigung seiner Strategie. Bereits vor wenigen Wochen gehörte der Aurelia beim Scope-Award 2021 zu den nominierten Top 5 Fonds seiner Peergroup.

Der Vermögensverwaltungsfonds

Der CONCEPT Aurelia Global ist ein flexibler, vermögensverwaltender Fonds mit aktivem Risikomanagement. Die Anleger sollen mittel- bis langfristig eine positive, von der allgemeinen Marktentwicklung möglichst unabhängige Rendite erzielen, ohne dabei selber Allokationsentscheidungen treffen zu müssen. Der Aurelia "atmet", das heißt in der taktischen Umsetzung variiert die Aktienquote zwischen 25 und 100 Prozent. Der Fokus liegt dabei auf Aktien, die deutlich überdurchschnittliches Umsatzwachstum aufweisen. Diese Unternehmen finden sich im Technologiesektor oder bei großen Konsumtrends - es sind die Gewinner des digitalen Zeitalters. Der Fonds ist mehrfach ausgezeichnet (Morningstar 5 Sterne, Scope A, FWW 5 Sterne, Eururo Fondsnote 1 jeweils Stand 31.01.2021).

Seit Jahresanfang kann der Aurelia ein Plus in Höhe von 7,23 % erzielen. Auf ein Jahr beträgt die Wertentwicklung +18,30 %, auf 3 Jahre +38,22% und in den vergangenen 5 Jahren +74,38% (Angaben nach BVI per 17.2.2021).

Vermögensmanagement "made in Ostwestfalen"

CONCEPT Vermögensmanagement wurde 1997 in Bielefeld mit dem Ziel gegründet, mittelständisch geprägten Mandanten unabhängige Finanzportfolioverwaltung anzubieten. Die Gesellschaft ist zu 100 Prozent eigentümergeführt und somit frei von den Interessen kapitalgebender Dritter.

Pressekontakt: CONCEPT Vermögensmanagement Welle 15 33602 Bielefeld Tel.: 0521 92599 731 E-Mail: mailto:luge@c-vm.com Web: http://www.c-vm.com

Aussender: ConcepT Vermögensmanagement GmbH & Co KG Ansprechpartner: Frank Luge Tel.: +49 521 925 99 70 E-Mail: luge@c-vm.com Website: www.c-vm.com

