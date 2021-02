DGAP-News: Izotropic Corporation / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 19. Februar 2021) - Izotropic Corporation ("Izotropic" oder das "Unternehmen") (CSE: IZO) (OTCQB: IZOZF) (FSE: 1R3) vermarktet echte, dedizierte 3D-Brust-CT-Bildgebungstechnologie für die frühere Erkennung, Diagnose und Behandlung von Brustkrebs. Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es eine aktualisierte Website (www.izocorp.com) live geschaltet hat, die einen erweiterten Abschnitt für Investor*innen und eine neue, umfassende Unternehmenspräsentation enthält (https://izocorp.com/investors/presentation/). Besucher*innen der Website finden ein neu gebrandetes, verbessertes Online-Erlebnis mit einem Videobereich zu geschäftlichen Entwicklungen und Themen rund um Kommerzialisierung. Eine Vielzahl neuer Inhalte wird regelmäßig hinzugefügt. Darüber hinaus informiert die neue Unternehmenspräsentation darüber, wie das Unternehmen mit seiner izoview-Brust-CT-Plattform einen erheblichen ungedeckten Bedarf an Brustbildgebung deckt, erläutert seinen aktualisierten kommerziellen Entwicklungspfad und gibt einem detaillierten Überblick über seinen Workstream, um das Produkt schneller auf den Markt zu bringen. Izotropic entwickelt als einziges börsennotiertes Unternehmen ein Brust-CT-Plattformgerät, das Lösungen für die Früherkennung, Diagnose, Biopsie, Behandlung und Überwachung von Brustkrebs bereitstellt. CEO Robert Thast erklärte: "Das Rebranding und der Launch der neuen Website sowie die detaillierte Unternehmenspräsentation sind unser erster Schritt, das Bewusstsein für Izotropic in Nordamerika und darüber hinaus zu stärken. Die kürzlich erfolgte Listung im OTCQB Venture Market hat das Unternehmen für mehr Anleger*innen in den USA sichtbar gemacht. Außerdem bereiten wir auch Marketingprogramme vor, um unser Produkt bei Brustkrebs-Patientenvertreter*innen, Verbraucher*innen und potenziellen Kundinnen auf dem US-amerikanischen Markt für medizinische Bildgebung bekannter zu machen. Das Unternehmen macht Fortschritte in allen Aspekten seiner Geschäftspläne und konzentriert sich fest darauf, den Zugang der Patientinnen zu unserem izoview-Brust-CT-System zu beschleunigen." Das Unternehmen kündigt außerdem die Gewährung von 300.000 Aktienoptionen an Berater*innen und 100.000 Aktienoptionen an das Management zu einem Ausübungspreis von 1,08 USD an. Die Aktienoptionen haben eine Laufzeit von zwei Jahren und sind sofort ausübbar. IM NAMEN DES VORSTANDS Für Anfragen im Bereich Investor Relations wenden Sie sich bitte an: Dan Sammartino

Tel.: 1-778-962-0234

E-Mail: IR@izocorp.com



Für allgemeine Anfragen wenden Sie sich bitte an:



1-833-IZOCORP

info@izocorp.com Über die Izotropic Corporation Die Izotropic Corporation vermarktet eine spezielle Brust-CT-Bildgebungstechnologie für die frühere Erkennung, Diagnose und Behandlung von Brustkrebs. Umfangreiche Vorstudien haben gezeigt, dass Brust-CT möglicherweise kleine Brusttumoren im Größenbereich von 3 bis 5 mm routinemäßig erkennen kann. Die mittels Mammographie ermittelte mittlere Größe von Brustkrebsgeschwüren beträgt ca. 11 mm. Mit routinemäßiger Erkennung von 3 mm großen Läsionen ließe sich Brustkrebs um 1,5 Jahre früher erkennen als mit Mammographie. Die erste Indikation zur Verwendung von Brust-CT als Diagnosegerät wurde bestätigt. Zu den anstehenden Geschäftszielen gehören die Identifizierung zusätzlicher Indikationen für die Verwendung und die Entwicklung von Zubehör und zusätzlichen Produkten, alles mit dem Ziel, Brust-CT zu einem unverzichtbaren Instrument für bessere Brustkrebsbehandlung zu machen. Weitere Informationen über die Izotropic Corporation finden Sie auf ihrer Website unter izocorp.com und in ihrem Profil auf SEDAR unter sedar.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf den aktuellen Schätzungen, Annahmen, Prognosen und Erwartungen des Managements, des Geschäfts und der Kenntnis des relevanten Marktes und wirtschaftlichen Umfelds des Unternehmens basieren. Das Unternehmen hat versucht, solche Informationen und Aussagen im Zusammenhang mit jeglicher Diskussion über zukünftige Ereignisse, Trends oder Aussichten oder zukünftige operative oder finanzielle Leistung nach Möglichkeit mit Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "vorstellen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "vielleicht", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "abzielen", "Potenzial", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "weiterhin", "erwägen" und andere ähnliche Ausdrücke und Ableitungen davon zu kennzeichnen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter. Diese Aussagen sind keine Leistungsgarantien und beinhalten schwer zu kontrollierende oder vorherzusagende Risiken und Ungewissheiten. Diese könnten dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens erheblich vom Inhalt und den Auswirkungen solcher Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, um neue Informationen oder das Eintreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände wiederzugeben, sofern gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. Weder das Unternehmen noch seine Aktionär*innen, leitenden Angestellten und Berater*innen haften für Maßnahmen und deren Ergebnisse, die von einer Person auf Grundlage der hierin enthaltenen Informationen ergriffen wurden, insbesondere Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens. Nichts in diesem Dokument sollte als medizinischer oder sonstiger Rat jeglicher Art angesehen werden. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/74949 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/74949

