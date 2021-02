Seit Beginn der Pandemie sind auf Linkedin die Suchanfragen nach Freelancern gestiegen. Das Netzwerk reagiert mit einem neuen Tool. Linkedin plant einen neues Angebot, um Freelancer direkt zu buchen. Das hat das Magazin The Information von zwei Insidern erfahren. Der Marktplatz soll demnach im September starten. Pandemie steigerte Interesse an Freelancern Seit Beginn der Corona-Pandemie haben mehr Menschen per Linkedin nach Dienstleistungen von Freiberuflern gesucht, sagte eine Sprecherin gegenüber The Information. Besonders...

