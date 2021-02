Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Absen (SZSE: 300389) verbessert Meetings und Präsentationen mit dem neuen Absenicon 3.0. Das neue Absenicon 3.0 ist ein All-in-One-LED-Display für Konferenzen und Präsentationen. Diese neue, verbesserte Version wurde als perfekte visuelle Lösung für hochwertige Besprechungsräume, Hörsäle und Auditorien in Unternehmen, Behörden, Bildungseinrichtungen und andere Innenräume entwickelt, in denen ein zuverlässiges und visuell hochwertiges Display für eine effektive Kommunikation erforderlich ist.Mit seinem 5-mm-Rahmen und seiner geringen Bildschirmtiefe von 28,5 mm bietet das Absenicon 3.0 ein schlankes Design und eine beeindruckende Screen-to-Body-Ratio (Verhältnis zwischen Display und Gesamtgröße) von 94 %, die hervorragende und praktisch nahtlose großformatige Bilder liefert.Mit einstellbaren Helligkeitsstufen von 0 bis 350 nits ist das Absenicon 3.0 perfekt für offene und helle Räume geeignet. Mit einem Farbumfang von 110 % und einem Kontrastverhältnis von 5000:1 zeigt das Absenicon 3.0 detaillierte Inhalte in präzisen und lebendigen Farben an. Darüber hinaus ermöglicht der ultraweite Betrachtungswinkel von 160° den Teilnehmern eine verbesserten Effizienz und Produktivität bei den Meetings.Das All-in-One-Design des Absenicon enthält auch ein vollständiges Steuerungs-, Betriebs- und Soundsystem, sodass keine herkömmliche Steuerbox und kein Videoprozessor erforderlich sind. Das Design, bei dem keine Kabel sichtbar sind, verleiht dem gesamten Bildschirm ein elegantes und sauberes Finish.Dank des neuen intelligenten Steuerungssystems ist die Bedienung des Absenicon 3.0 so einfach wie Fernsehen. Mit der Fernbedienung kann der Benutzer den Bildschirm einfach ein- und ausschalten, zwischen den digitalen Kanälen hin- und her schalten und die Bildschirmhelligkeit sowie die Menüeinstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.Das Absenicon 3.0 unterstützt duale Systeme wie Android 8.0 und Windows 10 O.S. Durch Scannen eines QR-Codes können die Benutzer den Inhalt eines Computers, Smartphones oder Tablets freigeben und während der Besprechung Notizen auf diesen Geräten machen. Das Absenicon 3.0 ist in der Lage, vier Bildschirme gleichzeitig zu teilen und verschiedene kreative Ideen auf einmal darzustellen.Das Absenicon kann von zwei Ingenieuren in nur zwei Stunden installiert werden, wobei zwei Installationsoptionen verfügbar sind: Wandmontage und mobil. Die Wartung des Absenicon 3.0 kann vor Ort erfolgen. Mit einem Spezialwerkzeug kann ein Modul innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, was die Installation und Wartung schnell und bequem macht.Pressekontakt:Absen@absen.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1441111/1.jpgOriginal-Content von: Absen LED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061168/100865573