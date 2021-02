DAX Index X-Sequentials Trading für die 8. KW. 2021: Aufwärtsbewegung zu erwarten !Sehr geehrte Leser/Innen,DAX Index:Der DAX Index formierte vom 31.7.2020 bis zum 30.10.2020 ein bullishes X-Sequentials X5 Muster. Die X-Sequentials 5XZ Aufwärtszielzone wurde am 8.1.2021 mit 14.131,50 Punkten erreicht. Der DAX Index fand im Anschluss mit 13.311,00 Punkten am 28.1.2021 Unterstützung an einer Aufwärtstrendmarke, sodass das Korrekturziel bei 12750 Punkten verfehlt wurde. Seit dem Hochpunkt bei 14.169,50 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...