LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz' zu US-Rückkehr zum Klimaabkommen:

"In der Zukunft könnte gerade Klimaschutz zu jenem Bereich werden, bei dem die Europäische Union und die US-Amerikaner am engsten zusammenarbeiten. Denn auf beiden Seiten hat sich die Einsicht durchgesetzt: Beim Klimaproblem kann man nicht unterscheiden zwischen Innen- und Außenpolitik. Was man als jeweils großer Wirtschaftsblock und damit Verursacher von Treibhausgasen im eigenen Land anstellt, hat Auswirkungen auf das Weltklima. Gravierende. Also wäre es besser, zum Wohle aller an einem Strang zu ziehen. Vielfältige Formen der Zusammenarbeit sind dabei denkbar. Beispielsweise beim Entwickeln neuer Technologien, aber auch bei der Finanzierung umweltfreundlicher Energieformen in mittellosen afrikanischen Staaten."/yyzz/DP/he