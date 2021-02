Europa auf Erholungskurs

Im Herbst und Sommer 2020 sah es noch so aus, als sollte Europa besser als die USA mit den Folgen der Corona-Pandemie fertig werden. Langsam in Schwung kommende Impfprogramme und die Sorge von Virusmutationen haben die Unsicherheiten auf dem alten Kontinent ansteigen lassen. Trotzdem dürfen sich Unternehmen auch hierzulande auf eine wirtschaftliche Erholung einstellen.

Impfprogramme kommen langsam in Schwung

Die Erholung der europäischen Wirtschaft wird jedoch nicht ganz so schnell vorankommen, wie sich dies so manch einer gewünscht hatte. Vor wenigen Tagen hatte die Europäische Kommission zumindest für die 19 Länder der Eurozone die Wachstumsprognose für 2021 gesenkt.

Bildquelle: Pressefoto © BioNTech SE 2020, all rights reserved

In diesem Jahr soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 3,8 Prozent wachsen, nachdem bis zuletzt noch ein Wert von 4,2 Prozent in Aussicht gestellt worden war. Schuld an der gesenkten Prognose sind unter anderem die Verlängerungen des Lockdowns, darunter auch in Deutschland.

