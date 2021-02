Die Fastly-Aktie (WKN: A2PH9T) hat in den vergangenen Tagen wieder einmal mächtig korrigiert. Alleine am Donnerstag dieser Woche ging es um über 12 % hinab auf das derzeitige Kursniveau von 68,50 Euro (18.02.2020, maßgeblich für alle Kurse und Kennzahlen). Wenn wir den Blick ein wenig zurück richten, so erkennen wir, dass die Anteilsscheine seit dem 9. Februar von 97,00 Euro auf das derzeitige Niveau eingebrochen sind. Durchwachsen, durchwachsen. Auslöser für diese schwache Performance sind natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...