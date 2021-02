Wie viel Potenzial in Newcomern steckt, beweist eindrucksvoll das texanische IT-Unternehmen Digital Turbine. In nur drei Monaten erzielte die Aktie einen Zuwachs von satten 132 Prozent. Eine echte Erfolgsgeschichte made in America. Dieser in Deutschland noch wenig bekannte Wert wurde im Börsendienst TSI USA bereits im November letzten Jahres empfohlen und hat seither ordentlich Performance gemacht. Entdeckt wurde das Unternehmen durch das TSI-System: Durch strenges Aussortieren werden die neun trendstärksten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...