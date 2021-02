20.02.2021 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX schaffte es auch diese Woche nicht, nachhaltig die 3,000-Punkte Marke zu überspringen. Anleger blieben angesichts der einerseits anhaltenden Corona-Unsicherheit und andererseits steigenden Inflations- und Zinsängsten in den USA in Deckung. Gewinne in gut gelaufenen Sektoren wie Versorgern und Bau wurden mitgenommen - bei Rohstoff- sowie Öl- und Gaswerten wurde zugegriffen. Ölwerte profitierten diese Woche von neuen 1-Jahres Hochs der Ölpreise nachdem ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...