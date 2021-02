Als natürlich vorkommendes Gas ist der Rohstoff bereits seit der Antike bekannt. Um ca. 1.000 v. Chr. Wurde das berühmte Orakel in Delphi auf dem Berg Parnass im antiken Griechenland gebaut, wo brennendes Erdgas als Flamme aus dem Boden drang. Kommerzialisiert hergestellt wurde Erdgas erstmals in England, wo man es ab dem Ende des 18. Jahrhundert für die Beleuchtung von Leuchttürmen und Straßen verwendete. In den USA wurde Erdgas erstmals im 17. Jahrhundert entdeckt, die erste erfolgreiche Erdgasbohrung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...