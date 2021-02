Brüssel - Die EU will ein Öko-Siegel für den Luftverkehr, das Flugzeuge, Flüge und Flugzeugmodelle nach ihrer Umweltbilanz bewertet. Die zur EU gehörende Flugsicherheitsbehörde EASA hat die Entwicklung eines entsprechenden Klassifizierungssystems ausgeschrieben, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Dokumente.



Die Kennzeichnung solle "zuverlässige, vergleichbare und überprüfbare Informationen" bereitstellen, zitiert die Zeitung aus den Unterlagen. Brüssel will mit der Umweltbewertung der Luftfahrt offenbar ein Gegengewicht zu zunehmender Werbung für vermeintlich umweltfreundliches Fliegen schaffen. Die EU begründet ihre Pläne damit, dass Passagiere in die Lage versetzt werden sollen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen, um "das Risiko des 'Greenwashings' zu reduzieren". Das Öko-Label ist für Brüssel ein Puzzlestück auf dem Weg zum Ziel des klimaneutralen Europa bis 2050, dem "European Green Deal".



Die EU greift nicht nur die Diskussion um einen Flugverzicht aus Klimaschutzgründen auf. Sie erhöht auch den Druck auf die Branche, ihre Geschäft sauberer zu machen. Auf Anfrage der Zeitung gab die EASA an, die technischen Details für das geplante Siegel sollten bis Ende 2022 feststehen. Es gebe aber noch kein Datum, ab dem es Passagieren zur Verfügung stehen soll.

