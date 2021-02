Die große Erfolgsgeschichte des George Lucas.George Walton Lucas Junior, oder - wie wir ihn heute kennen - George Lucas, wurde am 14. Mai 1944 in Modesto, Kalifornien in den USA geboren. Seine Eltern waren Dorothy Bomberg Lucas und George Walton Lucas. Als er 1959 die Downey High-School besuchte, wünschte er sich, eines Tages Rennfahrer zu werden - doch dieser Traum hatte sich schnell ausgeträumt. Am zwölften Juni 1962 fuhr er sein damals geliebtes Auto in einen Baum und wäre dabei fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...