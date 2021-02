Foolishe erfolgreiche Investoren wissen, dass die Aktienauswahl ein Faktor sein kann, der den Erfolg bestimmt. Es gibt jedoch auch einen anderen Aspekt, der über Erfolg und Misserfolg entscheiden kann: Nämlich, wie man als Investor mit Risiken umgeht. Entsprechend ist die Frage, was das Schlimmste ist, was bei einer Aktie passieren kann, durchaus relevant. Aber was ist denn eigentlich das Schlimmste, was dir bei deiner Aktienauswahl passieren kann? Und wie kannst du dieses Risiko meiden? Ja, womöglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...