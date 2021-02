Melbourne - Der serbische Tennisspieler Novak Djokovic hat zum neunten Mal die Australian Open gewonnen. Der 33 Jahre alte Weltranglisten-Erste setzte sich am Sonntag im Finale in Melbourne gegen den Russen Daniil Medvedev souverän mit 7:5, 6:2 und 6:2 durch.



Er war bereits vor seinem Triumph Rekordsieger des Turniers. Zudem erhöhte er die Zahl seiner Grand-Slam-Titel auf 18. Spitzenreiter in der Kategorie ist weiterhin Roger Federer, der bei 20 Grand-Slam-Turnieren erfolgreich war. Bei den Frauen hatte am Samstag die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka ihren zweiten Australian-Open-Titel gewonnen.

