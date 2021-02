In den letzten zehneinhalb Monaten hat die Wall Street eine unglaubliche Rallye erlebt. So beendete der Benchmark S&P 500, der im ersten Quartal 2020 in weniger als fünf Wochen um 34 % gefallen war, das Jahr mit einem Plus von mehr als 16 %. Das ist fast das Doppelte der durchschnittlichen Jahresrendite der letzten 40 Jahre. Der technologielastige Nasdaq Composite schnitt sogar noch besser ab. Aber keiner der beiden Indizes konnte den Renditen der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...