Facebook-Tochter Whatsapp versucht weiter, die Bedenken der Nutzer gegen die neuen Nutzungsbedingungen zu zerstreuen. Jetzt ist klar, was denen passiert, die sie nicht akzeptieren. In einer überhasteten Aktion hatte Whatsapp Anfang des Jahres versucht, ultimativ neue Nutzungsbedingungen gegen seine globale Nutzerschaft durchzusetzen. Bis zum 8. Februar sollten die nun Zeit haben, die Bedingungen zu akzeptieren, um die App weiter nutzen zu können. Whatsapp startet neuen Erklärungsversuch Das erzeugte einen beispiellosen Gegendruck, der sich in Protesten und massiven ...

