Einer der Sektoren der spanischen Landwirtschaft, der im Laufe der Jahre seine große soziale und wirtschaftliche Bedeutung unter Beweis gestellt hat, ist der der Zitrusfrüchte, der ein enormes Gewicht in der Wirtschaft so wichtiger und relevanter Regionen wie der Valencianischen Gemeinschaft, der Region Murcia und Andalusien hat. Mit der Ankunft von COVID 19 in unserem Leben, gibt es...

Den vollständigen Artikel lesen ...